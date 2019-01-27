Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле

Американские дипломаты покинули посольство США в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел латиноамериканской страны.
В ведомстве добавили, что венесуэльские послы тоже начали уезжать из Вашингтона.
Как ранее писал Лайф, президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Причиной конфликта стали недавние события, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и получил поддержку Вашингтона.
Примечательно, что вскоре после этого в Госдепе ввели новую должность — спецпредставитель по Венесуэле. При этом Россия и Китай заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики.
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