Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле

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Американские дипломаты покинули посольство в Венесуэле

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Фото: © Twitter/US Embassy, VE

Конфликт двух государств обострился после того, как оппозиционный лидер Венесуэлы объявил себя временным президентом.

Американские дипломаты покинули посольство США в Венесуэле. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

В ведомстве добавили, что венесуэльские послы тоже начали уезжать из Вашингтона.

Как ранее писал Лайф, президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Причиной конфликта стали недавние события, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и получил поддержку Вашингтона.

Примечательно, что вскоре после этого в Госдепе ввели новую должность — спецпредставитель по Венесуэле. При этом Россия и Китай заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики.

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