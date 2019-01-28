Песков призвал не реагировать на утки о "русской" охране Мадуро

Ранее он уже опровергал информацию Reuters. У страха глаза велики, пошутил накануне представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз опроверг информацию о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Николаса Мадуро. Об этом, в частности, в выходные сообщило агентство Reuters.

— Вы знаете, это сообщения из области конспирологии, — сказал Песков.

Он призвал подумать логически: "там же на месте везде видна охрана в Венесуэле, кто охраняет Мадуро". Пресс-секретарь президента призвал не реагировать на утки.

Напомним, 23 января в Каракасе начались массовые протесты против Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия, Израиль и ряд стран Латинской Америки. А Россия и Китай, напротив, призвали не вмешиваться во внутренние дела Каракаса.