Эксперты обнаружили повреждения на похищенной картине Куинджи

На полотне появились потёртости — следы варварской транспортировки произведения искусства.

На картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была похищена из Третьяковской галереи, эксперты обнаружили повреждения. Об этом журналистам рассказал директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

— Есть незначительный ущерб в виде потёртостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться, — цитирует слова представителя Минкульта "Интерфакс".

Работой над восстановлением картины будет заниматься, вероятнее всего, Русский музей.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.

Ранее стало известно, что в деле о похищении картины может появиться сообщник. Силовики ведут поиск предполагаемого преступника.