В деле о похищении картины Куинджи из Третьяковки может появиться сообщник

К преступлению мог быть причастен ещё один человек. Сейчас силовики ведут его поиск.

У похитителя картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи мог быть сообщник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

— К преступлению мог быть причастен ещё один человек. Сейчас силовики ведут поиск предполагаемого сообщника, — уточнил собеседник агентства.

Отметим, что ранее эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Лайфом озвучил версию, что у похитителя картины наверняка был сообщник, причём из числа сотрудников галереи или приближённых к ним лиц.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение. Само полотно найдено в целости и сохранности, однако в экспозицию оно не вернётся.