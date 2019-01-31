"Вместе худели". Канделаки рассказала об отношениях с сенатором Арашуковым

Известная телеведущая Тина Канделаки прокомментировала новость об аресте сенатора Рауфа Арашукова, а также рассказала об отношениях с ним.

По её словам, она знала сенатора "как очень общительного и дружелюбного человека".

— Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам, — призналась Канделаки в своём телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что новость о задержании сенатора стала "печальным сюрпризом", и призвала других не нарушать закон, "чтобы не стать следующим".

Кроме того, Канделаки добавила, что ей нечего скрывать и она не собирается "удалять свои с Рауфом фотографии" из соцсети.

Ранее Лайф писал, что сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сообщалось, что Арашуков арестован на два месяца.

Также в СК РФ заявили о причастности отца Рауля к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. По мнению следствия, Арашуков-старший использовал свои связи и назначал друзей и родственников на должности в структурах топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе.