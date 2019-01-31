СМИ: Отца сенатора Арашукова доставили в Москву

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СМИ: Отца сенатора Арашукова доставили в Москву

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Фото: © РИА Новости/Игорь Катаев

Следователи доставили в Москву отца арестованного сенатора Рауфа Арашукова и советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова из Санкт-Петербурга. Об этом РИА "Новости" сообщил информированный источник.

— Рауль Арашуков доставлен в Москву, — заявил собеседник агентства.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге был задержан Рауль Арашуков. В СКР заявили о его причастности к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Именно Арашукова-старшего называют создателем преступного сообщества.

Его сын, сенатор Рауф Арашуков был задержан накануне в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сенатор арестован на два месяца.

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