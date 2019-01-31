Мединский заявил, что кража картины Куинджи связана с ростом популярности музеев

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Мединский заявил, что кража картины Куинджи связана с ростом популярности музеев

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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

По словам главы ведомства, система безопасности учреждений культуры "может давать сбои".

Похищение картины "Ай-Петри. Крым" кисти русского художника Архипа Куинджи связано с ростом популярности музеев среди россиян. Такое мнение в интервью газете "Известия" высказал глава Минкультуры России Владимир Мединский.

По его словам, система безопасности учреждений культуры "может давать сбои" из-за повышенной посещаемости музеев.

<p>Наша общая задача — найти узкие места, предложить механизм решения и внедрить его</p>

Мединский добавил, что в Третьяковской галерее будет проведена комплексная проверка. Инспекции будут подвергнуты и другие федеральные музеи.

Как уже сообщал Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей — как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение.

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