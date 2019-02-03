Начался припадок. Децлу перед смертью около получаса пытались помочь

По какой причине рэперу могло стать плохо после концерта, на текущий момент неясно.

Перед смертью у Децла заболели кисти рук, а затем начался припадок. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, отмечая, что рэперу пытались помочь около получаса.

У гримёрки толпились персонал и гости, пришедшие в ижевский клуб на юбилей местного предпринимателя. Сам именинник заявил, что на мероприятии не было наркотиков, сам Кирилл Толмацкий никакой еды особой не заказывал и вёл себя нормально.

Напомним, минувшей ночью 35-летний исполнитель умер спустя полчаса после выступления в ижевском клубе. Приехавшие на место врачи констатировали смерть от остановки сердца. До этого у рэпера проблем с ним не было, и днём ранее он на самочувствие не жаловался. Информацию о смерти Кирилла Толмацкого подтвердили его отец и концертный директор. Публикации в память о сыне и муже сделали мама и жена рэпера.

Как ранее писал Лайф, за несколько часов до смерти Децл разместил пост в "Твиттере". Ранее также был опубликован фрагмент его последнего выступления.