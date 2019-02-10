СМИ: Летом ядерный подводный беспилотник "Посейдон" выйдет на ходовые испытания

Недавно подводный беспилотник "Посейдон" успешно прошёл испытания ядерной энергоустановки, а летом этого года стартуют его заводские ходовые испытания, рассказали ТАСС в Оборонно-промышленном комплексе РФ.

— Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом, — цитирует агентство свой источник.

Планируется, что на летних ходовых испытаниях "Посейдон" будет "выстреливаться в море с берегового стенда", пока его носитель — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 "Хабаровск" — строится на "Севмаше".

2 февраля президент России Владимир Путин сообщил о завершении ключевого этапа испытаний подводного ядерного беспилотника "Посейдон". Подводные испытания энергетической установки подтвердили характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч.

В ВМФ России пообещали поставить на боевое дежурство 32 ядерных беспилотника "Посейдон". Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон назвал характеристики "Посейдона" пропагандой.