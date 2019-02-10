Порошенко сообщил о присвоении званий морякам, задержанным в Керченском проливе

Украинский лидер отметил, что лейтенантские погоны и военно-морские кортики будут ждать их дома.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил о присвоении звания лейтенантов двум морякам, которые находятся в России под арестом за нарушение границы Российской Федерации в ходе инцидента в Керченском проливе.

Украинский лидер в посте на Facebook поздравил 26 курсантов выпускного курса Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков.

— Среди выпускников — захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, — написал Порошенко.

— Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции! — отметил Порошенко.

Президент Украины уточнил, что лейтенантские погоны и кортики ждут моряков дома.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Мобилизованные по тревоге корабли Погранслужбы ФСБ России задержали нарушителей, среди которых оказалось двое сотрудников СБУ. В Москве произошедшее назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки. В январе 2019 года всем 24 морякам на три месяца был продлён срок ареста.