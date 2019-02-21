Лавров заявил, что Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Причём власти соседней страны даже приглашают поучаствовать в этом представителей стран НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины готовят новую провокацию в районе Керченского пролива. По данным министра, Киев намерен организовать попытку прорыва без соблюдения мер безопасности и без лоцмана.

Кроме того, по словам Лаврова, власти соседней страны приглашают на свои суда представителей стран НАТО.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.

Сегодня же глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев расторгнет договор с Россией об Азовском море.