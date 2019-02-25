СБУ завела дела против семерых офицеров РФ из-за инцидента в Керченском проливе

В ведомстве утверждают, что военнослужащие "отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков".

Служба безопасности Украины завела уголовные дела против семи российских офицеров из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Так, речь идёт об А. Дворникове (командующий войсками Южного военного округа), А. Моисееве (командующий Черноморским флотом), В. Виноградове (старший помощник капитана ПСКР "Изумруд" отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым), А. Гришине (военнослужащий ПСКР "Изумруд", Д. Трибушине (военнослужащий ПСКР "Изумруд"), а также В. Рясном и А. Абакумове (военнослужащие-пограничники Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым).

Уголовные дела в отношении российских офицеров заведены по статьям "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" УК Украины. СБУ утверждает, что военнослужащие "отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков".

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива. Нарушители были задержаны. Среди них были и два сотрудника СБУ. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.