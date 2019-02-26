МИД Венесуэлы: Мадуро не отдавал приказ стрелять по мирному населению

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не отдавал Нацгвардии приказ стрелять по мирному населению. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Он также назвал "спектаклем" произошедшее на границе с Колумбией и Бразилией 23 февраля.
— Это было шоу. Там были сотни журналистов, — рассказал Арреаса в эфире новостной программы Democracy Now, назвав "троянским конём" гуманитарный груз, направленный на территорию Венесуэлы.
По словам министра, спецслужбы до сих пор ведут расследование инцидента с гибелью четырёх человек в Бразилии.
— Когда смотришь телевизор, кажется, что Мадуро отдал приказ своим военным стрелять по населению, но это не так, — отметил он.
Глава МИД также сообщил, что мэр города Санта-Элена-де-Уайрен является сторонником Гуайдо и его приспешники пытались организовать провокацию.
— Мы до сих пор не знаем, как погибли те люди. Выясняем, кто вёл обстрел, — подчеркнул он.
Как сообщал Лайф, первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу 23 февраля, однако телеканал Globo сообщил, что машины не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже поступила информация, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.
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