"Давайте сядем и уладим". Пакистан призвал Индию к переговорам

Пакистанский премьер отметил, что стороны не могут себе позволить "просчитаться", учитывая их военный потенциал.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал индийское руководство к переговорам в связи с последними инцидентами между странами, сообщает агентство ANI. Хан выразил надежду на то, что в сложившейся ситуации "здравый смысл восторжествует" и соседям с ядерным потенциалом удастся достичь деэскалации конфликта.

— Давайте сядем и уладим это посредством переговоров, — сказал премьер.

Он также отметил, что история учит тому, что войны полны просчётов, и выразил мнение, что страны не могут позволить себе просчитаться, учитывая, каким оружием они располагают.

Напомним, сегодня армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолёта, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Позже сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель, однако Пакистан эту информацию опроверг. Конфликт отразился и на международных полётах. Так, например, летевший в Бангкок самолёт "Аэрофлота" сел в Ташкенте из-за инцидента в Кашмире.

Как писал Лайф, в Кремле крайне обеспокоены обострением отношений между Индией и Пакистаном и призвали стороны к сдержанности.