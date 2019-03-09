Власти Венесуэлы назвали причину проблем с электричеством

Массовое отключение электроэнергии на территории Венесуэлы произошло вследствие кибератаки. Об этом заявил глава Министерства связи и информации Хорхе Родригес. Выступление транслировало национальное телевидение страны.

— Была совершена кибератака, направленная на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури", — рассказал он.

При этом он отметил, что управлять кибератакой могли из Вашингтона.

Родригес сообщил, что страну в ближайшее время посетит делегация Управления ООН по правам человека во главе с верховным комиссаром Мишель Бачелет.

— Мы передадим ей соответствующую жалобу, чтобы обеспечить уважение прав человека в нашей стране, — отметил он.

Напомним, с вечера 7 марта во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".

Как сообщал Лайф, ранее оппозиционный лидер Хуан Гуайдо выразил сомнения в том, что отключение стало следствием акта саботажа, и обвинил в произошедшем власти, однако министр связи и информации Венесуэлы назвал отключение электричества "актом агрессии".