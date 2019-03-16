МИД: Россия ответит на санкции ЕС, введённые из-за инцидента у Крыма

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что предлог для внесения россиян в санкционные списки поражает своим лицемерием и цинизмом.

Россия не оставит без ответа ограничительные меры, принятые Советом ЕС в отношении ряда граждан РФ. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

— Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС, — говорится в сообщении в связи с принятым в Евросоюзе решением о введении персональных санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что утверждения Евросоюза о нарушении Россией международного права и о безосновательном применении силы полностью не соответствуют действительности.

Ранее Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода. Список лиц, в отношении которых введены ограничения, был пополнен. В Совфеде заявили, что санкциями Европейский союз "расстреливает себе ноги".

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива, нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией.