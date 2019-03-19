В РЖД рассказали, как приобрести билеты на плацкарт "из будущего"

Чтобы пассажиры могли выбрать место в современном плацкартном вагоне, на сайте появится специальная функция.

Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как именно можно будет приобрести билет в новый плацкартный вагон.

По словам Иванова, на сегодняшний день потребители сталкиваются с проблемой выбора мест в поездах № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва, в которых появятся новые плацкарты. Однако сейчас покупка билета становится "лотереей", потому что пассажиры не знают, в каком именно вагоне они поедут — в новом или старом.

Для того чтобы облегчить жизнь любителям железных дорог, будет сделана специальная отметка на сайте, чтобы, покупая билет, можно было выбрать место именно в плацкартном вагоне нового образца.

Напомним, что 18 марта из Ростова-на Дону в Москву отправился первый поезд с новым удобным плацкартом. В отличие от размещения в вагонах старого образца в современном плацкарте есть следующие усовершенствования: полки несколько шире и длиннее обычных, появились розетки и разъёмы для USB-устройств, в туалетах установлены душ, пеленальный столик, автоматический кран с дозаторами мыла и даже фен.

Стоимость билетов в современный плацкарт не будет отличаться от цен в другие вагоны.