Лидер Незалежной Пётр Порошенко обвинил РФ в торможении развития киевского метро.

Как отметил Порошенко, метро в украинской столице не работало только однажды — с 18 по 20 февраля 2014 года (во время беспорядков на майдане Незалежности. — Прим. Лайфа), когда, по его словам, началась "российская агрессия".

— Конечно, она затормозила планы развития киевского метро, — приводит слова Порошенко канал NewsOne.

Также президент Украины во время выступления в столице страны рассказал, что за 2014 год было зафиксировано свыше 200 сообщений о минировании Киевского метрополитена.

— Но подчёркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве, — добавил лидер Незалежной.

Ранее Пётр Порошенко пообещал после президентских выборов вернуть Крым Украине без каких-либо предварительных условий. На самом же полуострове сочли лицемерием подобные "обещания" политика.

Также Лайф писал, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг по результатам опроса на Украине.

Напомним, выборы в Незалежной пройдут 31 марта. Лайф рассказывал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский оказался безоговорочным лидером предвыборной гонки на Украине.