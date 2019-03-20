Брошенную в московской квартире девочку-маугли выписали из больницы

Ребёнка могут передать родственникам по линии матери. Заявлений от них на этот счёт пока не поступало.

Пятилетнюю девочку, которую нашли в квартире на Ленинградском шоссе в Москве в антисанитарных условиях с признаками истощения, выписали из больницы, где она проходила лечение. Об этом сообщил главный внештатный специалист-педиатр столичного Департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

По его словам, состояние девочки удовлетворительное, она хорошо социализирована и никаких противопоказаний для передачи её законным представителям, органам опеки, нет.

— Мы не видим дальнейших оснований для её нахождения в больнице, — говорит Османов.

Между тем, как сообщила заместитель начальника Управления социальной защиты населения Северного административного округа (САО) Москвы Светлана Хохлова, девочку-маугли могут передать родственникам по линии матери.

— Девочка сначала будет в учреждении, подведомственном нашему Департаменту соцзащиты, в нашем центре помощи семье и детям. В ближайшее время её дальнейшая судьба будет решена, — сказала Хохлова.

Она добавила, что пока заявлений от родственников не поступало, но на словах они готовы взять девочку в семью.

10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки сильной занятостью из-за огромных долгов. Ребёнок изначально даже не разговаривал, затем начал улыбаться и говорить.