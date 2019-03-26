СМИ предупредили россиян о подорожании газа из-за "умных счётчиков"

Эксперты предрекают, что тарифы на газ увеличатся на 5–10% у каждого россиянина.

Министерство энергетики России направило послание Правительству РФ, в котором сообщило о том, что введение интеллектуальной системы учёта газа в квартирах и домах приведёт к росту соответствующих платежей на 5–10%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство.

Согласно предварительным подсчётам, создание подобной системы "умных счётчиков", которые будут обладать возможностью дистанционной передачи данных, обойдётся России в 385 миллиардов рублей. При этом стоимость каждого из таких приборов будет составлять 11–15 тысяч рублей, что в несколько раз превышает стоимость обычного счётчика.

Ранее Лайф писал о том, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счётчики". Пояснялось, что один такой счётчик обойдётся в пять тысяч рублей. В кабмине заявили, что такая инициатива не обсуждалась, а эксперты считают, что это предложение "закончится ничем", поскольку это невыгодно ни поставщикам услуг, ни потребителям.

В конце 2018 года Минэнерго поддержало данную инициативу. Кроме того, были озвучены детали установки "умных счётчиков" для россиян: она не будет обязательной.