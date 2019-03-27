Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом

Лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что считает главным оппонентом президента России Владимира Путина.

— Кто мой оппонент — единственный, и я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся этого делать, мой оппонент — Путин, — сказал президент Украины в эфире телеканала ICTV.

Также Порошенко отметил, что его союзником является украинский народ.

При этом, по мнению президента Украины, всё, что ослабляет Украину, "усиливает" президента России.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Пётр Порошенко уверен в своей победе. Впрочем, его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Сообщалось, что большинство жителей Украины называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.

Ранее СМИ узнали о "запасном плане" Порошенко в случае провала на президентских выборах. Также действующий лидер Незалежной заявил, что Украина пройдёт "точку невозврата", избрав проевропейского президента.