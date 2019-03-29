Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую устроил Пётр Порошенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу Би-би-си, полную версию которого опубликовало агентство УНИАН.

— Порошенко создаёт новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен, — отметил Коломойский.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины пересекли границу России в районе Керченского пролива, нарушителей задержали. Моряки признались, что произошедшее было провокацией. Несмотря на это, после инцидента Евросоюз ввёл санкции против восьми россиян именно из-за произошедшего в Керченском проливе.