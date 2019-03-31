Явка на выборах президента Украины к 11:00 перевалила за 16%

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Явка на выборах президента Украины к 11:00 перевалила за 16%

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Фото: © РИА Новости 

Явка избирателей на президентских выборах на Украине за первые три часа составила 16,08%. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК страны.

При этом час назад аналогичный показатель находился на отметке 5,5%. Впрочем, далеко не все участки в стране открылись вовремя. Так, сразу на семи избирательных участках были обнаружены проблемы, которые помешали начать работу вовремя, а в городе Измаиле Одесской области участок и вовсе не открылся.

Напомним, сегодня украинцы выбирают президента страны. На высший пост в стране претендуют 39 кандидатов. Свои голоса уже отдали Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, а также Олег Ляшко, который решил не стесняться и показать всем, что свой голос он отдал себе. Такая выходка является нарушением закона.

Подробно и в режиме реального времени за ходом голосования вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

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