В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо

Накануне Учредительное собрание страны одобрило лишение политика депутатской неприкосновенности.

В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

— В отношении него начинается уголовный процесс, которым будут заниматься Верховный суд и генеральный прокурор. Он должен будет заплатить за всё, что сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины, — заявил Серпа в эфире национального ТВ.

Ранее Лайф сообщал, что Учредительное собрание Венесуэлы одобрило снятие депутатской неприкосновенности с самопровозглашённого президента страны Хуана Гуайдо.

Напомним, в конце января 2019 года по Венесуэле прошла волна антиправительственных протестов, на фоне которых спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его кандидатуру поддержали США и ряд стран.

Избранный президент Николас Мадуро заявил, что Гуайдо является американским агентом. Спустя буквально два месяца после этих событий, в марте, лидер Боливарианской Республики возложил на своё правительство ответственность за провальную внутреннюю политику и предложил уйти в отставку.