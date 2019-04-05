Экспресс-тест не выявил алкоголь и наркотики в крови Порошенко

А у его соперника Владимира Зеленского результаты будут готовы только через три дня.

Экспресс-тест не выявил в организме кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко алкоголь и наркотики. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый, присутствующий в НСК "Олимпийский".

По его словам, у Порошенко были взяты пробы крови, мочи и волос.

Как сообщалось ранее, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Медицинское обследование действующий украинский лидер проходил в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе.

Зеленский сдал анализ без каких-либо проблем, а вот у Порошенко не смогли с первого раза найти вену.