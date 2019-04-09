Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по прекращению войны в Донбассе

По мнению лидера Незалежной, прежде чем делать заявления по Донбассу, шоумену следует вспомнить о единомышленниках Украины — НАТО, Евросоюзе и США.

Лидер Незалежной Пётр Порошенко прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о планах по прекращению войны в Донбассе, которые он намерен осуществить в случае победы на выборах.

По мнению Порошенко, ведя такую политику, шоумен может остаться без союзников.

— Первые сообщения о том, что Зеленский сказал, означают, что Россия уже не агрессор, а фактом переговоров с этими наёмниками миру отсылается сообщение: это гражданская война в середине Украины, — сказал Порошенко в эфире информационного телеканала ICTV.

Также президент Украины подчеркнул: прежде чем делать подобные заявления, Зеленскому следует вспомнить о единомышленниках Украины — НАТО, Евросоюзе и США. Без союзников, отметил Порошенко, разрушится "всё, что было сделано".

Ранее Зеленский рассказал, как именно в случае победы на выборах он прекратит войну в Донбассе. Шоумен также обещал не затягивать с установлением перемирия в регионе.

Напомним, президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Второй тур голосования, где борьба за президентский пост развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко, намечен на 21 апреля.

Лайф писал, что оба кандидата начали свою предвыборную агитацию 8 апреля. До этого Зеленский и Порошенко сдали медицинские анализы на алкоголь и наркотики и намерены провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля.