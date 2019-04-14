США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Россию, а также Китай и Кубу прекратить оказывать поддержку действующему лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Госдепа.

В заявлении отмечается, что американские и бразильские дипломаты обсудили актуальные вопросы в ходе телефонных переговоров. Они "подтвердили тесную дружбу между США и Бразилией" и согласились продолжить работу над противостоянием политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле и устранением последствий для соседних с ней стран.

Напомним, борьбу против действующего главы Венесуэлы ведёт лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его активно поддерживают Соединённые Штаты. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном политик объявил себя временным главой государства. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса ранее назвал Гуайдо послом президента США Дональда Трампа.

Ранее Лайф писал, что Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях в Венесуэле и назвал лицемерием призывы ряда стран не вмешиваться в дела Каракаса.