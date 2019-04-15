Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Представители конкурса вели переговоры с представителями артиста на протяжении нескольких недель.

Шоумен Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступит на сцене Евровидения-2019 в израильском Тель-Авиве, но в качестве гостя. Об этом сообщается на странице украинского представительства конкурса в "Инстаграме".

Представители конкурса вели переговоры с представителями артиста на протяжении нескольких недель. Известно, что Сердючка выступит под песню победительницы Евровидения-2018 Неты Барзилай Toy.

На песенном конкурсе зрители также увидят выступления победителей Евровидения Dana International, Кончиты Вурст, Монса Сельмерлёва и участницы 2018 года Элени Фурейры.

Напомним, что Незалежную в этом году не будет представлять ни один артист. Украина отказалась от участия в музыкальном конкурсе, после того как сразу несколько музыкантов решили не соглашаться на предложенные условия.

Певица Maruv, которая прошла отбор и должна была ехать на конкурс в Тель-Авив, заявила, что от неё требовали отказаться от гастролей в России и за каждое несогласованное действие платить миллионные штрафы.