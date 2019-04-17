Риелторы назвали районы Москвы, где можно дёшево снять квартиру

Квартиру площадью от 25 до 35 квадратных метров можно снять за 18–22 тысячи рублей в месяц.

Биберево, Крюково и Савёлки признаны районами Москвы с самыми дешёвыми квартирами для съёма. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы агентства "Азбука жилья".

Так, квартиру площадью 25–35 квадратов в этих районах можно снять за 18–22 тысячи рублей в месяц. Относительно недорогое жильё можно взять в аренду во Внукове (в среднем 23 тысячи рублей), Дмитровском районе и районе Ивановское (24,7 тысячи), Алтуфьевском, Восточном районах (25 тысяч).

Среди районов с дешёвой арендой также Перово, Новогиреево, Метрогородок, Гольяново, Рязанский, Ховрино, Выхино-Жулебино.

По данным агентства "ИНКОМ-Недвижимость", самая дешёвая квартира сдаётся в Москве в апреле по ставке 20 тысяч рублей. Жильё расположено в районе Орехово-Борисово и предлагается только на летний сезон.

В декабре прошлого года Лайф рассказывал, что минимальная цена аренды квартиры в Москве также составляла 20 тысяч рублей. В феврале Росстат сообщил о росте цен на недвижимость в России. Так что тем, кто собирается приобретать жильё, стоит поторопиться. Тем, у кого на покупку недвижимости "безлимит", можно посмотреть рейтинг самых дорогих квартир.