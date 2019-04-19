Зеленский заявил, что не будет отдавать приказ о военном "освобождении" Донбасса

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский рассказал, что не собирается отдавать приказ о военном "освобождении" Донбасса в случае своей победы на выборах.

В интервью телеканалу "1+1" шоумен ответил на вопрос, готов ли он отдать приказ о военных действиях, односложным и определённым "Нет".

Напомним, президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Второй тур голосования, где борьба за президентский пост развернётся между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, намечен на 21 апреля.

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский высказался о судьбе Донбасса и рассказал, как прекратит войну в регионе в случае победы на выборах. Шоумен также обещал не затягивать с установлением перемирия в регионе. Действующий лидер страны Пётр Порошенко в свою очередь упрекнул шоумена из-за его позиции.