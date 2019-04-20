Киевский суд начал рассматривать иск о снятии Зеленского с выборов

Суд в Киеве начал рассматривать иск украинского адвоката Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента страны Владимира Зеленского, сообщает РИА "Новости".

На заседании присутствует истец, а также представители Зеленского.

Согласно законодательству, ЦИК может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже чем за 30 дней до дня голосования по нескольким случаям: личного заявления, прекращения гражданства, смены кандидатом места жительства за пределами Украины, признания кандидата на пост президента недееспособным.

Если кандидат подал в ЦИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры с баллотирования и было принято решение об отмене регистрации позднее срока — в этом случае второй тур голосования проводится по одной кандидатуре.

Впрочем, в законе не указывается, можно ли кандидата в президенты снять с гонки по решению суда.

Напомним, Хилько ранее заявил о подкупе избирателей. По мнению адвоката, Зеленский нарушил закон, опубликовав на своей странице в "Фейсбуке" объявление о начале регистрации на дебаты на "Олимпийском".

Лайф писал, что в штабе Зеленского назвали этот иск Хилько "бредом", а сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что снятие Зеленского с выборов было бы "равносильно госперевороту".

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"