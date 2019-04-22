Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

При этом предприятие продолжает выпускать продукцию, несмотря на возникающие проблемы.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод сообщает о поломке дорогостоящего оборудования. Проблемы представители НПЗ связывают с низким качеством российской нефти. Об этом сообщает БелТА.

Как сообщается, на установке ЛК6У № 2 секции С-100 20 апреля выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, который состоит из шести секций.

На заводе отметили, что предприятие перерабатывает нефть сорта Urals с высоким содержанием хлорорганики, обладающей повышенной коррозионной активностью. Отмечается, что специалистами установлены признаки коррозионного разрушения теплообменных трубок.

По данным агентства, сотрудники НПЗ ведут усиленный контроль за состоянием оборудования, в частности, была увеличена подача реагентов для снижения коррозионного износа. При этом представители предприятия добавили, что нефтеперерабатывающий завод продолжает выпускать продукцию, несмотря на проблемы.

Напомним, сегодня президенты РФ и Белоруссии провели телефонный разговор. Он прошёл на фоне некоторого напряжения в отношениях двух стран. Белорусского лидера недавно возмутили ограничения в импорте Россией белорусских товаров.

Он заявил, что Москва "выкручивает руки" Минску, и напомнил, что Белоруссия не перекрывала нефтепровод "Дружба", когда ему требовался ремонт. После этого в Минске намекали на то, что могут это сделать.

А после этого возникли проблемы с качеством российской нефти, которая поставлялась в Белоруссию. Их объяснили техническими причинами.