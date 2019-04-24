Мэй проигнорировала советы США и допустила Huawei к созданию 5G-сетей в Британии

Ранее сотрудники американских спецслужб выявили связь компании с правительством КНР.

Совет национальной безопасности Великобритании согласился разрешить компании Huawei ограниченный доступ к созданию "неосновных" элементов будущей инфраструктуры, например антенн, в их стране. Участие китайского производителя электроники в создании сетей связи пятого поколения в Великобритании не несёт угрозы для безопасности страны, уверена премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как отмечают журналисты The Telegraph, это решение было принято на фоне предостережений США о том, что Huawei сотрудничает с китайской армией и участие компании может нести угрозу всему проекту.

При этом сомнения в правильности решения премьера Мэй возникли в самой Великобритании. По некоторым данным, это решение не приветствовали министр внутренних дел Саджид Джавид, министр иностранных дел Джереми Хант, министр международной торговли Лиам Фокс, а также министр международного развития Пенни Мордонт и министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Стоит отметить, что во время рассмотрения вопроса об участии Huawei в создании сетей 5G в Германии немецкая разведка тоже предостерегала власти страны от этой идеи.

Напомним, в конце января США выдвинули официальные обвинения против китайской компании Huawei, обвинив её в промышленном шпионаже, финансовом мошенничестве, нарушении санкций против Ирана, всего 13 пунктов. Из-за этого компания оказалась под угрозой санкций. До этого, 1 декабря 2018 года, по запросу США в Ванкувере взяли под стражу финдиректора компании Technologies Мэн Ваньчжоу.