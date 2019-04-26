Дмитрий Быков заявил, что причиной его госпитализации было отравление

Российский писатель и публицист Дмитрий Быков признался, что причиной его срочной госпитализации в больницу в Уфе стало отравление.

Быков подчеркнул, что практически уверен, что резкое ухудшение его здоровья связано с интоксикацией. Однако он уточнил, что на данный момент медики не могут найти причину отравления.

При этом писатель развеял слухи о том, что он якобы болел диабетом или гипертонией. По его словам, этими заболеваниями он никогда не страдал. Кроме того, Быков заметил, что у него не было "никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств".

— Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок [сахара], и не понимаю, почему я фактически в самолёте на Уфу потерял сознание, — заключил публицист в эфире передачи "Один" радиостанции "Эхо Москвы".

Лайф писал, что 16 апреля Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе. Его ввели в искусственную кому, после чего в тяжёлом состоянии доставили самолётом в Москву.Также сообщалось, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в столичной клинике.