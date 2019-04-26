Ким Чен Ын возложил венок к воинскому мемориалу во Владивостоке

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота (ТОФ)" во Владивостоке.

На венке — красные ленты с надписями "Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину" и "Ким Чен Ын".

Как отмечает РИА "Новости", мемориальная церемония с участием Ким Чен Ына прошла на два часа позже запланированного времени из-за погодных условий.

Напомним, мемориальный комплекс "Боевая слава Тихоокеанского флота" открыли в 1975 году. Он посвящён приморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Лайф писал, что 24 апреля председатель Госсовета КНДР впервые совершил визит в Россию. Переговоры Путина и Ким Чен Ына 25 апреля длились три с половиной часа, за ними последовал торжественный приём.

Российский лидер остался доволен итогами переговоров. В свою очередь, Ким Чен Ын пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".

Также сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе переговоров во Владивостоке пригласил Путина посетить КНДР.