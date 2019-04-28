Полиция ликвидировала отца предполагаемого организатора взрывов в Шри-Ланке

Мужчина и его двое сыновей были убиты в то время, когда силы безопасности штурмовали их убежище.

Отец и двое братьев предполагаемого организатора теракта в Шри-Ланке погибли во время перестрелки с полицией. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и родственников террористов.

Как отмечает издание, они были ликвидированы в то время, когда силы безопасности штурмовали их убежище. Источник агентства в полиции подтверждает, что их имена значатся в списке убитых в перестрелке с полицией.

Напомним, что 21 апреля, в день католической Пасхи, в Шри-Ланке прогремела целая серия взрывов. Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*. После атак были задержаны десятки человек и признаны террористическими две группировки — "Национальный таухид джамаат" и "Миллату ибрахим".

По подозрению в связях с террористами было задержано около 70 человек. 26 апреля в городе Калмунай прогремело ещё три взрыва, а полиция задержала трёх человек со взрывчаткой.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.