Разведка Шри-Ланки сообщила об угрозе новых терактов

По данным местных властей, на этот раз атаку могут совершить смертницы на буддийские храмы.

Государственная разведывательная служба Шри-Ланки получила сведения о готовящейся новой серии атак. Как сообщает Daily Mirror, теракты подготавливают члены местной экстремистской группировки "Джамаат ат-таухид аль-ватания".

Власти отмечают, что на этот раз целью новых нападений могут стать буддийские храмы, расположенные на острове. Также сообщается, что по итогам антитеррористических рейдов, которые прошли после взрывов в пасхальное воскресенье, полицейские выявили склад женской одежды и это позволило сделать вывод, что для следующих атак экстремисты могут задействовать смертниц.

Напомним, что 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия терактов. Восемь взрывов прогремели в гостиницах и католических храмах. По данным Минздрава, погибло 359 человек, однако позже оказалось, что цифры были по ошибке завышены медиками, в настоящий момент насчитывается около 250 погибших.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*, но не предоставила никаких данных о своей причастности. После атак были задержаны десятки человек и признаны террористическими две группировки — "Национальный таухид джамаат" и "Миллату ибрахим".

По подозрению в связях с террористами было задержано около 70 человек. 26 апреля в городе Калмунае прогремело ещё три взрыва, а полиция задержала трёх человек со взрывчаткой, позднее — ещё двух — главных подозреваемых в терактах.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.