Лукашенко оценил ущерб от "грязной" нефти из России в сотни миллионов долларов

По словам президента Белоруссии, в результате инцидента Минск недополучил "определённую прибыль, валютную выручку, транзит".

Белорусский президент Александр Лукашенко оценил ущерб от "грязной" российской нефти в сотни миллионов долларов. Глава государства уверен, что президент России Владимир Путин также понимает его величину и необходимость компенсации, сообщает БелТА.

— Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что точный ущерб подсчитают специалисты.

— Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдём судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберёмся, кто кому что должен, — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что НПЗ в Новополоцке из-за некачественной нефти работал наполовину, в Мозыре — на треть. В результате этого Минск недополучил "определённую прибыль, валютную выручку, транзит".

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение назвали умышленным. Позднее стало известно, что в Белоруссию уже поступила чистая нефть.