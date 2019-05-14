США предложили Турции отложить покупку российских С-400

У Штатов вызывает опасение использование Анкарой системы противоракетной обороны и одновременное участие в создании F-35.

Турция изучает просьбу США по отсрочке покупки российских С-400 до 2020 года. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным СМИ, принятие предложения должно снизить напряжённость в отношениях между союзниками по НАТО.

Власти Турции до сих пор занимали уверенную позицию в отношении покупки российских С-400. Более того, они неоднократно заявляли, что не боятся санкций со стороны США. В ответ Вашингтон сообщил о намерении окончательно исключить Анкару из договора по американским F-35, поскольку одновременное использование вооружения России и США якобы технически невозможно. При этом, как сообщили в Администрации Президента Турции, сделка по покупке С-400 завершена.