На Украине возбудили уголовное дело о госизмене при президентстве Порошенко

Заявление подал замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. Он считает бывшего украинского лидера причастным к попытке захвата государственной власти, превышению служебных полномочий.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала замдиректора ГБР Ольга Варченко.

По её словам, речь идёт о событиях 25 ноября 2018 года, когда украинские моряки попытались совершить переход из Чёрного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Заявление подал вернувшийся на Украину экс-заместитель главы администрации бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов.

Ранее Портнов заявлял, что считает Порошенко причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению служебных полномочий.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.