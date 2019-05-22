Турецкие военные прибыли в Россию для обучения работе с комплексами С-400

Согласно планам Анкары, первая партия зенитных ракетных систем "Триумф" должна поступить в Турцию уже в июле.

Турция направила в Россию своих военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами С-400 "Триумф". Такое заявление сделал министр обороны страны Хулуси Акар.

— Оно (обучение. — Прим. Лайфа) уже началось, — цитирует военного министра турецкий телеканал NTV.

Как сообщал Лайф, несмотря на многочисленную критику союзников по НАТО, прежде всего США, власти Турции до сих пор занимали уверенную позицию в отношении покупки российских С-400 и неоднократно заявляли, что не боятся санкций со стороны США.

В ответ Вашингтон сообщил о намерении окончательно исключить Анкару из договора по американским F-35, поскольку одновременное использование вооружения России и США якобы технически невозможно. При этом, как сообщили в администрации президента Турции, сделка по покупке С-400 завершена.