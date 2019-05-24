Трамп допустил разрешение ситуации с Huawei в рамках торговой сделки с Китаем

По словам американского президента, компания является чем-то "очень опасным" с военной точки зрения.

Президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с китайской компанией Huawei, сотрудничество с которой недавно запретили американским компаниям, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем. Слова Трампа приводит РИА "Новости".

— Есть возможность, что Huawei будет включена в каком-то виде в торговое соглашение, если оно будет в каком-то виде или в какой-то части этого соглашения, — сказал Трамп.

Он также заявил, что китайская компания является чем-то "очень опасным" с военной точки зрения.

Напомним, недавно Huawei внесли в чёрный список Минторга США и исключили из партнёров американского рынка. Однако вскоре власти США разрешили корпорации временно возобновить свою деятельность для поддержки американских пользователей. От сотрудничества также собираются отказаться Microsoft и Google.