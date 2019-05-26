Украина пригрозила России "гамбургскими" санкциями из-за арестованных моряков

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с агентством "Укринформ" пригрозил России введением "гамбургских" санкций в случае невыполнения постановления Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков.

По его мнению, решение трибунала стало "дипломатической победой" для Незалежной в вопросе скорейшего освобождения моряков.

— Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России, — отметил Мельник.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ. В МИД РФ отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение решения трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.