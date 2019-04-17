Украинским морякам продлили арест до 24 июля

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Украинским морякам продлили арест до 24 июля

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Фото: © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

О продлении срока обвиняемым в незаконном пересечении границы ранее просила ФСБ.

Всем задержанным украинским морякам продлили арест до 24 июля. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы.

О продлении срока ареста ранее попросила ФСБ. Напомним, что украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы России в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники России смогли остановить корабли, а моряков задержали. Вскоре выяснилось, что трое из них являются сотрудниками Службы безопасности Украины. На допросе нарушители признались в совершении провокации.

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