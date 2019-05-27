Кремль отреагировал на решение Международного трибунала по керченскому инциденту

По словам Дмитрия Пескова, решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе не способно изменить позицию российского правосудия.

Решение Москвы провести расследование по случаю в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля пошли на провокацию и нарушили госграницу РФ, остаётся низменным. Об этом журналистам газеты "Ведомости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля после постановления Международного трибунала ООН по данному событию.

— Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд, — сказал Песков.

Как сообщал Лайф, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива после провокации со стороны Киева с незаконным пересечением границы РФ. В МИД РФ отметили, что у арбитража отсутствует юрисдикция рассматривать данную ситуацию. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение решения трибунала может стать шагом к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.