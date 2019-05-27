В Погранслужбе ФСБ предупредили об угрозе диверсий Украины в Крыму

По данным представителя ведомства, несмотря на приход к власти нового президента Незалежной, Киев сохраняет планы по повторной провокации в Керченском проливе.

В Крыму и Керченском проливе сохраняется угроза новых диверсий со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций. Об этом в интервью "Российской газете" заявил руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов. Прежде всего, по данным силового ведомства, украинские военные снова могут попытаться незаконно провести свои корабли через Керченский пролив, нарушив госграницу России, как это было осенью 2018 года.

— Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ, — заявил Кулишов.

Кроме того, ещё одной угрозой, как отметил руководитель Погранслужбы РФ, могут быть диверсии и провокации украинских спецслужб в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма.

— Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям её развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнёрами, — заверил Владимир Кулишов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Российские пограничники смогли остановить корабли, а моряков задержали. Трое из них были сотрудниками СБУ. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Как сообщал Лайф, сегодня Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.