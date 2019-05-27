Украина подготовила Москве ноту по освобождению задержанных моряков

Министерство иностранных дел Украины подготовило дипломатическую ноту для МИД РФ с вопросом, где и когда будут возвращены украинские моряки и корабли, которые были задержаны российской стороной в результате инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила замглавы украинского дипведомства Елена Зеркаль в эфире "Радио НВ".

— В ноте мы задаём вопрос, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из "Лефортова", — сказала дипломат, отметив, что документ будет направлен российской стороне "уже сегодня".

По словам Зеркаль, Украина готовит обращения "ко всем министрам иностранных дел", чтобы "они все обратились к Москве с тем, что она должна исполнить решение трибунала" и выдать суда и моряков.

25 мая Международный трибунал Организации Объединённых Наций по морскому праву призвал освободить украинских военных. Требования о прекращении уголовного дела, впрочем, предъявлено не было.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Российские пограничники остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Сегодня Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.