Пекин предупредил о последствиях за соблюдение санкций против Китая

На разговор с властями КНР по этому поводу пригласили представителей таких компаний, как Intel, Samsung и других.

Госкомитет Китая по развитию и реформам обратился к ряду мировых технологических компаний с предостережением не следовать торговой политике США в отношении КНР. В противном случае компании могут столкнуться с негативными последствиями в Китае. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что на прошедшей неделе ведомство посетили представители более десяти компаний, которые провели переговоры с китайскими чиновниками. В частности, представители власти хотели донести до производителей, чем Китай ответит на ограничения в поставках КНР передовых американских технологий, введённые президентом Дональдом Трампом.

Согласно данным издания, офис ведомства посетили представители компаний Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., южнокорейская Samsung Electronics Co., производитель компьютеров Dell Technologies Inc. и финская электронная компания Nokia Corp.

Как сообщал Лайф, торговый конфликт между США и Китаем обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.

Кроме того, позднее в Вашингтоне внесли в чёрный список американского Министерства торговли компанию Huawei и её подразделения, заявив, что китайская компания якобы угрожает национальной безопасности Штатов. В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей.