Путин: Мир подошёл к опасной черте

Российский лидер отмечает, что международные отношения лихорадит от конфликтов, санкций и торговых войн.

Мир подошёл к опасной черте. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в послании открывающемуся международному научно-экспертному форуму "Примаковские чтения". Глава России отметил, что всем странам и народам необходимо сообща искать альтернативы конфронтации в международных делах.

— Мир действительно подошёл к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности путём санкций и торговых войн, — говорится в послании Путина, текст которого зачитал участникам форума помощник главы государства Юрий Ушаков.

В заключение Владимир Путин отметил, что нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем.

Напомним, с начала мая в мире обострился торговый конфликт между США и Китаем. Как сообщал Лайф, Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено.

В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня. Позднее власти КНР предупредили ряд мировых технологических компаний не следовать торговой политике США в отношении Китая. В противном случае Пекин пригрозил им наступлением определённых последствий.