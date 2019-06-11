Власти Москвы согласовали марш солидарности с Голуновым на 16 июня

Дело в отношении журналиста было закрыто. Но вместе с тем все желающие выразить ему свою поддержку смогут это сделать в ближайшее воскресенье.

Согласованная акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, дело против которого было прекращено в связи с недоказанностью вины, состоится в воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова. Именно эту дату и место назвали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности, передает "Интерфакс".

Авторами обращения со стороны организаторов митинга выступили председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. Заявленная численность участников — до 20 тысяч человек, а продолжительность — с 13:00 до 15:00 мск.

К слову, в соцсетях ранее появилась информация о марше солидарности с Голуновым, несогласованном с властями. Организаторы хотели провести его 12 июня — в День России, когда в городе и без того ожидаются массовые мероприятия. К слову, редакция "Медузы" вечером во вторник призвала общественность не выходить на несогласованный митинг в День России. Опрошенные Лайфом политологи также заявляли о возможных провокациях в случае, если несогласованная акция все-таки состоится завтра.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня стало известно, что дело Голунова закрыто, а вот двум генералам МВД теперь грозит увольнение.